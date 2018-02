Trzaskowski: PiS "wszedł z buta" na Plac Piłsudskiego

Poseł PO nie jest zadowolony z zaproponowanej przez PiS lokalizacji pomnika smoleńskiego. Kandydat na prezydenta Warszawy twierdzi, że w sprawie lokalizacji monumentu należy przeprowadzić referendum, gdyż ekipa rządząca zaczyna traktować stolicę jak "swój folwark".

- Stawiają ten pomnik bez konsultacji z miastem, bez ujawnienia projektu i przede wszystkim bez rozmowy z warszawiakami. To pokazuje, w jaki sposób PiS traktuje Warszawę. Oni chcieliby tu wprowadzić swojego namiestnika. Jak na folwarku - twierdzi w rozmowie z natemat.pl Trzaskowski.

Poseł PO uważa, że referendum można przeprowadzić w Warszawie przy okazji wyborów samorządowych. Podkreśla również, że PO jest gotowe do negocjacji na temat lokalizacji pomnika.

- Trzeba rozmawiać. A dziś nikt tego nie robi. Ludzie PiS "weszli z buta" na plac Piłsudskiego i robią, co chcą - komentuje poseł Platformy.

Trzaskowskiemu nie podoba się również decyzja Mariusza Błaszczaka, który ogłosił pl. Piłsudskiego terenem zamkniętym. Polityk twierdzi, że PiS "zaanektował" to miejsce i zmierza do jego "militaryzacji".

- Co oni tam chcą robić, jak już postawią ten pomnik? Co to teraz będzie, jakaś eksterytorialna enklawa na marsze nacjonalistów?! Podobne miejsca w polskich miastach też chcą takimi sztuczkami przejmować? - zastanawia się polityk.