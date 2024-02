Trzaskowski ogłasza upadek PiS. Mówi o "rosnącej panice"

— Liderzy PiS kompletnie oderwali się od rzeczywistości. To co oni dzisiaj wygadują o morderstwach politycznych. To, co mówi Jarosław Kaczyński, to powoduje panikę nawet w ich własnych szeregach. Nie dość, że się tam wszyscy nawzajem podsłuchiwali, to jeszcze widzą tego swojego lidera i oni już wiedzą, że dalej się tak nie da — mówił Trzaskowski podczas swojego wystąpienia.