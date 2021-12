Trzaskowski o nieobecności posłów KO w Sejmie. "Surowe konsekwencje"

- Niestety dzisiaj, przede wszystkim Węgry, ale również Polska jest "na cenzurowanym". Zadaje się mnóstwo pytań w Kongresie, w UE, we wszystkich instytucjach międzynarodowych a propos stanu demokracji w Polsce - mówił. - Ważne jest dawać świadectwo że Polska do nie jest rząd PiS i że Węgry to nie jest Orban - dodał.