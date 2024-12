Trzaskowski idzie po rewanż. Na poważnie [OPINIA]

Nikt nie ma wątpliwości, że pomimo dobrego punktu wyjścia to będzie bardzo wymagająca i trudna kampania. Konwencja pokazała, że podobnego zdania jest sztab kandydata na prezydenta. Wybrzmiało to mocno w wystąpieniach zarówno premiera, jak i samego kandydata.

W KO jest świadomość demobilizacji ważnych grup wyborców, a także zalegania z obietnicami. Konieczność dotarcia do szerokich grup odbiorców, od konserwatywnych po lewicowych, stawia przed sztabem prezydenta Warszawy poważne wyzwanie. I czuć to było w sobotę.

Jeśli ktoś miał wątpliwości, to wygrana Trumpa je rozwiązała. Od dłuższego już czasu wiadomo było, że kwestie gospodarcze będą miały ważne miejsce w przekazach Rafała Trzaskowskiego. Na konwencji kandydat KO potwierdził, że będzie to jeden z głównych filarów kampanii. Sporo tematów wraca - ludzie widzą rachunki, a politycy wiedzą, co to może oznaczać. Personalizacja polityki powoduje, że z perspektywy tych wyborów zupełnie nie ma znaczenia, czy prezydent ma kompetencje do wpływu na wszystko, o czym mówił Rafał Trzaskowski.