Trybunał w Strasburgu nie przyjął skargi rodziny Polaka w śpiączce

Brytyjski sąd chce odłączenia od aparatury Polaka, który po ataku serca pozostaje od dwóch miesięcy w śpiączce. Rodzina walczy o podtrzymywanie go przy życiu.

Wniosek o pomoc do ETPC złożyły matka i siostra mężczyzny przebywającego w śpiączce. Sąd zdecydował, że aby wstrzymać odłączenie od aparatury.

Jak przekazała PAP wieczorem rodzina mężczyzny, aparatura nie została jeszcze odłączona, choć szpital może to zrobić w każdej chwili. Rodzina chciałaby, aby w sprawę zaangażował się polski rząd.

Mężczyzna znajdujący się w śpiączce mieszkał w Anglii od kilkunastu lat. 6 listopada 2020 roku doszło u niego do zatrzymania pracy serca i trwałego uszkodzenia mózgu. O zgodę na odłączenie od aparatury do sądu wystąpił szpital, w którym od dwóch miesięcy przebywa mężczyzna. Do wniosku przychyliły się mieszkające w Anglii dzieci oraz żona poszkodowanego. Przeciwna tej decyzji jest jednak pozostała część rodziny.