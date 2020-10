Trybunał Konstytucyjny. Wyrok ws. ustawy antyaborcyjnej

Na stronie TK można znaleźć treść wyroku z 22 października. Czy oznacza to, że został on już oficjalnie opublikowany i zaczął obowiązywać? Odpowiedź brzmi: nie. Do tego konieczne jest umieszczenie orzeczenia w Monitorze Polskim lub Dzienniku Ustaw. Dopiero wtedy wyrok wchodzi w życie, a ustawa antyaborcyjna zostaje oficjalnie zaostrzona.