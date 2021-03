Tryb ciemny w WP, by pozostać po zielonej stronie

"Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę" – po takim zdaniu redaktor naczelny chyba każdego portalu powinien struchleć. A ja się cieszę. Dlaczego? Ano dlatego, że Wirtualna Polska wyrusza w ekologiczną misję. Jako pierwsi wśród portali horyzontalnych w Polsce dajemy naszym użytkownikom możliwość skorzystania z tzw. trybu ciemnego, jako pierwsi na rynku technologicznym i medialnym chcemy być zeroemisyjni.

Zastosowanie trybu ciemnego w naszym portalu to odzwierciedlenie olbrzymiej transformacji, którą przechodzi cała Wirtualna Polska. Za dwa lata nasze centra danych w całości będą zasilane wyłącznie ze źródeł energii odnawialnej. Jest to proces i wysiłek, który mógłby spokojnie zostać zrealizowany w tle, chcemy jednak, byście tę zmianę zauważyli wy, nasi użytkownicy. Chcemy wam pokazać możliwość korzystania z nieemisyjnego internetu i włączyć do uczestnictwa w tej zmianie. Na rodzimym rynku medialnym jako pierwsi chcemy być zeroemisyjni. A jako lider zielonej transformacji będziemy się dzielić wiedzą i doświadczeniami z tego procesu.

Obok widocznego na Stronie Głównej licznika, który nieustannie rejestruje poziom oszczędności emisji gazów cieplarnianych, widzicie dziś przycisk, który daje możliwość włączenia trybu ciemnego. Jest to jeden z elementów, dzięki którym będziemy mogli uświadomić odbiorcom, że ich aktywność w internecie generuje pobór energii elektrycznej, która w Polsce w ok. 80 proc. pochodzi ze źródeł nieodnawialnych. My zadbamy o to, aby nasze serwerownie były zeroemisyjne, chcemy też dać wam możliwość zmniejszenia poboru energii generowanej przez wasze urządzania.

Korzystny dla środowiska i twojego smartfona

Tryb ciemny w serwisie pozwoli zaoszczędzić bezpośrednio energię na urządzeniach z ekranami w technologii OLED. W tej chwili jest on montowany we wszystkich flagowych modelach telefonów największych producentów. W perspektywie paru lat stanie się standardem. Już teraz jesteśmy gotowi na możliwości, które przyniesie ta technologia. Tryb ciemny pozwala użytkownikom z odpowiednim sprzętem oszczędzić nawet 30 proc. energii w baterii urządzenia.

Według testu przeprowadzonego przez Mirona Nurskiego, dziennikarza technologicznego WP, może on wydłużyć czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu o 3 godziny. Przeliczając to na ponad 10 mln użytkowników Wirtualnej Polski odwiedzających portal poprzez smartfony możemy przewidzieć, że wprowadzona dziś zmiana pozwoli w przyszłości zaoszczędzić olbrzymią ilość energii. Przełoży się to również na żywotność samych urządzeń.

Niebanalnym aspektem jest również zmniejszona emisja światła niebieskiego, które niekorzystnie wpływa na nasz sen i samopoczucie. Większość aplikacji, z których obecnie korzystamy w telefonach od razu przełącza się w tryb ciemny w momencie, gdy światłoczuła kamera rejestruje spadek natężenia światła w otoczeniu. Podczas korzystania z naszych serwisów będzie można zredukować oświetlenie w pomieszczeniach, w których przebywamy, ponieważ emitowane przez telefon czy komputer światło nie będzie tak inwazyjne dla naszego wzroku.

Nowa estetyka, twój ekologiczny wybór

Z ekscytacją czekamy również na to, jak odebrana zostanie estetyka portalu w ciemnej wersji. Po pierwszych testach wiedzieliśmy, że będzie wyglądał on fantastycznie. Wszystkie grafiki prezentują się bardzo dobrze i charakteryzują się świetną ekspozycją. Zresztą ciemna szata jest w trendzie, wiele serwisów skierowanych do młodszych generacji użytkowników działa w ciemnej estetyce, z kolei najstarsi odbiorcy internetu mogą pamiętać jeszcze komputery z czasów, gdy czarne lub inne ciemne tło było dominujące.

Chcemy was przekonać do tej zmiany. Dlatego dajemy wam tryb ciemny jako wybór. Będziemy na bieżąco obserwować, w jaki sposób z niego korzystacie i mierzyć tym samym efektywność naszej komunikacji proekologicznej.

Przejdźcie razem z nami na zieloną stronę WP!

WP WP naturalnie. Pierwszy portal w Polsce neutralny klimatycznie Źródło: WP

Współpraca merytoryczna nad artykułem: Jakub Kuczerepa (WP Product Communication Manager)