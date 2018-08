Trwa walka z dopalaczami. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę

Jak poinformował rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński, prezydent podpisał ustawę ograniczającą wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy.

Co zakładają nowe przepisy? Dopalacze mają być traktowane w świetle polskiego prawa jak narkotyki. Od teraz posiadanie nowej substancji psychoaktywnej będzie grozić karą grzywny, a w przypadku znacznej ilości istnieje groźba grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

Takie rozwiązanie ma ograniczyć dystrybucję nowych substancji psychoaktywnych, a tym samym umożliwić pociąganie do odpowiedzialności osób, które się tego dopuszczają. To jednak nie wszystko. Po zmianach wpisywanie dopalaczy do wykazu Nowych Substancji Psychoaktywnych ma być szybsze.