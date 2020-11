Trwa urodzinowa loteria Wirtualnej Polski. Ostatni dzwonek, żeby wygrać 25 tysięcy złotych

Do 8 listopada potrwa urodzinowa loteria Wirtualnej Polski. Jest to już więc niemal ostatni moment, aby spróbować szczęścia i zawalczyć o 25 tys. zł. Żeby wygrać wystarczy wysłać SMS. Do udziału w grze zachęca zwycięzca, który wylosowany został w październiku.

Urodzinowa loteria Wirtualnej Polski wystartowała już 28 września. Udział w niej może wziąć każdy, a łączna pula nagród to ponad 260 tys. złotych. Do tej pory wylosowany został już jeden szczęśliwiec, który otrzymał 25 tys. zł. Wciąż czeka nas jednak losowanie finałowe, gdzie po raz kolejny do wygrania będzie główna nagroda w takiej samej kwocie.

W puli nagród pozostają też np. bony na stacje paliw BP (200 zł), vouchery na wakacje.pl (2 500zł) i gotówkę 1 000 zł. Aby zagrać, trzeba przejść na stronę urodziny.wp.pl. Do wygrania konieczne jest wysyłanie SMS z hasłem "URODZINY" pod numer 7312 (koszt: 3,69 zł z VAT).

Każda z wiadomości bierze udział w losowaniu dziennym, tygodniowym i finałowym. Losowanie dzienne odbywa się o godz. 18:00, tygodniowe w poniedziałki, a finałowe będzie miało miejsce już 9 listopada.

Loteria Wirtualnej Polski. Pierwszy zwycięzca zachęca do udziału

Szczęśliwy wygrany kwoty 25 000 złotych swój los w loterii Wirtualnej Polski wytypował już w październiku. Poprosił jednak o zachowanie anonimowości.

Co powiedział tajemniczy zwycięzca, gdy zadzwonił do niego przedstawiciel naszej loterii? Po pierwsze - że spróbował swoich sił w loterii dlatego, że przekonały go nagrody. Szczęśliwy internauta zgłosił się do niej przez oficjalną stronę www. - Jedyne, co musiałem zrobić, to podać swój adres e-mail i numer telefonu oraz wybrać opcję gry – stwierdził zwycięzca.

Do loterii można się zgłosić, kupując pojedynczy los za 3,69 zł.

Kiedy zapytaliśmy naszego laureata o to, jak przekonałby innych do gry w urodzinowej loterii Wirtualnej Polski, odpowiedział: - Proszę Państwa, no wydaje mi się, że po prostu warto spróbować. Nie spodziewałem się takiej wygranej, a miły telefon z tą informacją po prostu sprawił, że zaniemówiłem. Warto zagrać, uwierzcie mi Państwo! - stwierdził wygrany.