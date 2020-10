Trwa urodzinowa loteria Wirtualnej Polski. Znamy jednego ze zwycięzców

Co powiedział tajemniczy zwycięzca? Po pierwsze – że spróbował swoich sił w loterii dlatego, że przekonały go nagrody. Trudno się dziwić, skoro w Loterii WP codziennie losowanych jest ponad 100 osób. Oczywiście nasz szczęśliwiec nie spodziewał się, że wygra tę najwyższą! A tu taka niespodzianka.

Szczęśliwy internauta zgłosił się do loterii przez oficjalną stronę www. Tak opowiada o swojej grze: "Jedyne, co musiałem zrobić, to podać swój adres e-mail i numer telefonu oraz wybrać opcję gry" (Do loterii można się zgłosić, kupując pojedynczy los za 3,69 zł lub z bonusem – przyp. red.).