Trwa "hype" na nowoczesną broń "made in Poland". Sprawdziła się na froncie w Ukrainie

Przypomina, że oprócz pomagania ukraińskim uchodźcom, Polska stała się hubem dla zachodnich dostaw broni i nawet drugim po USA największym dostawcą uzbrojenia dla Ukrainy. "W przeciwieństwie do Niemiec Polska od wielu tygodni wysyła ciężki sprzęt do Ukrainy: około 240 czołgów typu T-72, do tego wozy bojowe piechoty i haubice. Przed wybuchem wojny Polska dostarczała wielkie ilości broni lekkiej i amunicji" – pisze Fritz.