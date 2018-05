Trump wściekły na Niemcy i UE. "Tak dalej nie będzie"

Prezydent USA zarzucił Niemcom, że przeznaczają zbyt małą część budżetu na obronność. Ostro skrytykował również politykę handlową Unii Europejskiej, twierdząc, że jest wyjątkowo niekorzystna dla Stanów Zjednoczonych.

Podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem Trump stwierdził, że Niemcy o wiele bardziej korzystają na NATO niż wnoszą wkład do Sojuszu.

- Niemcy kupują rosyjski gaz za miliardy dolarów, ale nie wydają dość na swe siły zbrojne - oświadczył, odnosząc się do celu NATO, jakim jest przeznaczanie przez wszystkie państwa członkowskie 2 proc. PKB na obronność. Szacuje się, że w przyszłym roku Niemcy osiągną 1,3 proc.

Trump odniósł się do zapowiedzi Jean-Claude'a Junckera, który oświadczył podczas szczytu UE w Sofii, że wspólnota pracuje nad tzw. statusem blokującym, dzięki któremu unijne firmy nie będą zobligowane do dostosowywania się do reżimu sankcyjnego USA dotyczącego Iranu.