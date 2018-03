Trump ujawnił nowe hasło wyborcze. Jest pewny swego

"Utrzymać Wielkość Ameryki" - pod tym hasłem Donald Trump przystąpi do wyborów prezydenckich w 2020 roku. Slogan, który ujawnił podczas wiecu w Pensylwanii, nawiązuje do hasła "Make America Great Again" (Przywrócić Wielkość Ameryki), z którym polityk wywalczył pierwszą kadencję w Białym Domu.

Trump nie chce być "nudnym" prezydentem (PAP)

Prezydent USA pojawił się na wiecu wyborczym w Pensylwanii, by wesprzeć kandydata partii republikańskiej do Kongresu. Jak stwierdził podczas przemówienia, poprzednie hasło jest już nieaktualne, gdyż Ameryka podczas jego prezydentury "już stała się wielka".

Trump stwierdził, że nawet gdyby już nic więcej nie zrobił do końca kadencji, to i tak odniósł wielki sukces. Te słowa dobrze korespondują z kolejną "złotą myślą", którą ekstrawagancki prezydent wygłosił podczas przemówienia. Odnosząc się do zarzutów o to, że "zachowuje się mało prezydencko", Trump odparł, że "to byłoby nudne".

Prezydent USA mówił również o nadchodzącym spotkaniu z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem. Według Donalda Trumpa rozmowy mogą równie dobrze zakończyć się fiaskiem, co przynieść "najwspanialsze porozumienie dla świata”.

Źródło: IAR