Trump porozmawia z Putinem. "Nie spodziewam się niczego dobrego"

Jak zapowiedział szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha, władze w Kijowie nie uznają aneksji terytoriów okupowanych przez Rosję. - Integralność terytorialna i suwerenność to fundamentalny postulat i nie podlega zmianom - powiedział Sybiha w rozmowie z serwisem RBC Ukraina. I jak podkreślił, Kijów nie pójdzie także na kompromis w sprawie swoich aspiracji do UE i NATO, ani nie zgodzi się demilitaryzację.

- Taka rozmowa telefoniczna to kolejna okazja, by Putin urabiał Trumpa. I nie spodziewam się po niej niczego dobrego dla Ukrainy. Jeśli już to rozmowa bardziej przybliży amerykańskiego prezydenta do finalizacji jego oczekiwań, czyli pokoju w jakiejkolwiek formie. On chce spełnić swoją przedwyborczą obietnicę. To będzie służyło jedynie Trumpowi. A powinno być rozmową na temat konsekwencji dla Rosji i równowagi krzywd wyrządzonych Ukrainie. Dlatego mam dysonans. Nie spodziewam się niczego dobrego - uważa ekspert.