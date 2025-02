Trump o możliwym spotkaniu z Putinem. "Już wkrótce"

W rozmowie z dziennikarzami Trump został zapytany, czy Władimir Putin - jego zdaniem - chce zajęcia całej Ukrainy. - O to właśnie go pytałem, bo gdyby miał iść dalej, byłby to dla nas duży problem. I to by mi sprawiło duży problem, ponieważ po prostu nie możemy do tego dopuścić. Myślę, że on chce to zakończyć. I oni chcą to szybko zakończyć, obaj. Zełenski też - odparł Trump.