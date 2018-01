Trump nie zamknie Guantanamo. Prawnik: "To tchórz i głupek"

Donald Trump ogłosił, że wbrew zamiarom swojego poprzednika, nie zamknie kontrowersyjnego więzienia w bazie Guantanamo na Kubie. "To dowodzi tego, jakim jest tchórzem" - mówi WP amerykański prawnik Joe Marguiles.

- Terroryści to nie zwykli przestępcy. To wyjęci spod prawa wrodzy bojownicy i powinni być traktowani jako terroryści, którymi są - tak podczas swojego pierwszego orędzia o stanie państwa Donald Trump tłumaczył decyzję o pozostawieniu otwartym więzienia w Guantanamo na Kubie.

Decyzja stanowi odwrót od polityki Obamy, zmierzającej do zamknięcia ośrodka. Oznacza, że podejrzani o terroryzm więźniowie nadal będą mogli być - wbrew normom prawa międzynarodowego - bezterminowo przetrzymywani bez postawienia im zarzutów. Co wiecej, Trump obiecał w kampanii wyborczej, że "wypełni Guantanamo złymi kolesiami".

W efekcie polityki Obamy, zmierzającej do zamknięcia ośrodka, z więzienia wypuszczono - głównie do państw trzecich - kilkuset więźniów. Zostało 41 "najtrudniejszych przypadków". Jednym z nich jest Abu Zubajda, schwytany w 2002 roku obywatel Arabii Saudyjskiej, podejrzany o bycie numerem 3 w hierarchii al-Kaidy. Abu Zubajda był przesłuchiwany i torturowany przez cztery lata w tajnych więzieniach CIA - w tym w Polsce, za co Polska musiała mu wypłacić 100 tys. dolarów - ale Amerykanom nie udało się zebrać żadnych dowodów na potwierdzenie swoich podejrzeń i postawienie mu zarzutów.