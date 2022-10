Trudna sytuacja w firmie? Zakupy na raty nową formą finansowania

Chociaż raty kojarzą się raczej z zakupami towarów, to dzięki Fakturatce można nabyć również usługi, kupić towar do dalszej odsprzedaży albo materiał do produkcji. Nie ma znaczenia, co jest przedmiotem zakupu, klienci Fakturatki finansują w ten sposób usługi księgowe, zbudowanie nowej strony internetowej, części samochodowe, remontują lokale, szkolą siebie lub pracowników itd.