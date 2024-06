Trudna sytuacja meteorologiczna w Polsce. Wprowadzono alert gotowości WOT

W związku z trudną sytuacją meteorologiczną w woj. śląskim, małopolskim, podkarpackim oraz alertami wydanymi dla woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, wprowadzono alert gotowości WOT do realizacji zadań przeciwkryzysowych - przekazano na platformie X we wtorek. Jak również dodano w komunikacie, żołnierze WOT pozostają w gotowości do wsparcia lokalnej administracji w celu pomocy w usuwaniu skutków nawałnic.