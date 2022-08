"Trucizna w Odrze". Posłowie KO pokazali dokumenty

Podczas debaty posłowie zaprezentowali "wyniki badań", które służby miały wykonać w Odrze. - To, co działo się przez ostatni miesiąc, to ukrywanie faktów. Dotarliśmy do wyników, które potwierdzają, że była substancja, która doprowadziła do katastrofy w Odrze - dodał parlamentarzysta.