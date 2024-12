Trójstronne rozmowy w Paryżu. Do ostatniej chwili nie było wiadomo

Początkowo planowano jedynie dwustronne rozmowy Macrona z Trumpem oraz Macrona z Zełenskim. Przywódcy przybyli do Paryża na uroczystość otwarcia odbudowanej katedry Notre Dame. "Le Monde" informował, że Pałac Elizejski dążył do zorganizowania trójstronnych rozmów, jednak do ostatniej chwili nie było pewności co do ich realizacji.

Trump: Mieliśmy doskonałe relacje

Amerykański prezydent elekt przybył do Pałacu Elizejskiego późnym popołudniem, gdzie oczekiwało na niego około stu dziennikarzy. Trump, witając się z Macronem, podkreślił, że jest zaszczycony obecnością w Paryżu.

- Mieliśmy doskonałe relacje, osiągnęliśmy duże sukcesy, pracując razem - mówił Trump, nawiązując do wcześniejszej współpracy z Macronem podczas poprzednich, pierwszych kadencji prezydenckich obu polityków.

Rozmowy o globalnych konfliktach

Krótko po przybyciu Trumpa, strona francuska potwierdziła trójstronne spotkanie, a do Pałacu Elizejskiego dołączył Wołodymyr Zełenski. Choć Macron nie wyszedł go powitać, chwilę później trzej przywódcy wyszli razem do zdjęcia.

Rozmowy zakończyły się krótko po godz. 18, po czym przywódcy opuścili Pałac Elizejski, aby udać się pod Notre Dame. Wcześniej zapowiadano, że Macron i Trump będą dyskutować o konfliktach na Bliskim Wschodzie i Ukrainie.

Wizyta Trumpa w Paryżu jest postrzegana jako jego powrót na arenę międzynarodową - zwraca uwagę Associated Press, dodając, że dla Macrona może to być okazja do pełnienia roli mediatora między amerykańskim przywódcą i Europą.

Na uroczystości otwarcia Notre Dame obecna ma być także Jill Biden, małżonka ustępującego prezydenta USA Joe Bidena, oraz szefowie około 30 państw i rządów. Polskę reprezentował będzie prezydent Andrzej Duda.