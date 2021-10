Wandale z Gdańska zniszczyli pociąg SKM. Dali się nagrać

To nie jedyny taki incydent. - Znając "ulubione" miejsca wandali, regularnie wysyłamy w te miejsca naszych pracowników ze Straży Ochrony Kolei. Także w sobotę, ale w innym miejscu udało nam się ująć innego "grafficiarza". Najczęściej to te same osoby, choć zdarzają się też tzw. występy gościnne - mówi Tomasz Złotoś, rzecznik prasowy spółki SKM Trójmiasto.