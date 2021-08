Wyciek danych studentów z systemu informatycznego Uniwersytetu Morskiego. Przedstawiciele uczelni deklarują wsparcie dla poszkodowanych

Bezzwłocznie po stwierdzeniu incydentu w dniu 12.08.2021 r. zablokowany został dostęp do serwera stanowiącego źródło wycieku danych oraz powiadomiony został Urząd Ochrony Danych Osobowych. Skierowaliśmy również prośbę do operatora Google o usunięcie zaindeksowanych danych, w tym osobowych, pobranych przez Google z serwera UMG, co – jak stwierdziliśmy – zostało już zrealizowane. Jednocześnie podjęliśmy zdecydowane działania naprawcze, a nasz uczelniany zespół informatyków na moje polecenie weryfikuje istniejące oraz opracowuje nowe procedury eliminujące możliwość wystąpienia tego rodzaju zdarzeń w przyszłości.