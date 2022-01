Wybite szyby w mieszkaniu Michała Tuska. Sąd uniewinnia drugiego oskarżonego

"Brak jednoznacznego i niepodważalnego dowodu"

"Tym samym można jedynie domniemywać, iż prawdopodobnie oskarżony sam lub z kimś innym mógł tego dnia z innego miejsca wybić szybę pokrzywdzonemu. Szczególnie, że w ogóle wpadł na taki pomysł, by rzucać w kierunku jego posesji kamieniem. Ale jest to tylko prawdopodobieństwo. Sąd, by uznać kogoś za winnego danego czynu, musi mieć pewność co do sprawstwa konkretnej osoby, co do winy i okoliczności zdarzenia. Samo prawdopodobieństwo, nawet duże, nie wystarcza, by skazać oskarżonego" - podkreśliła sędzia.