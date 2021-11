Wolne Miasto Gdańsk istnieje do dziś? Szaleńcy utworzyli "rząd na obczyźnie"

Istnienie proklamowanego 15 listopada 1920 Wolnego Miasta Gdańsk przerwał wybuch wojny. Gdańsk został wtedy wcielony do III Rzeszy. Po jej upadku miasto zostało przyznane Polsce. - Aneksja Gdańska nastąpiła całkowicie bezprawnie, z pogwałceniem statusu WMG. Upraszczając, ponieważ nie dopełniono formalności, to do dziś istnieją podmioty, które roszczą sobie prawo bycia reprezentantami dawnych władz "na obczyźnie". Jak dla mnie, to tylko teoria. Natomiast stan faktyczny, jest taki, że nikt poważny raczej nie kwestionuje tego, że WMG przestało istnieć. Potwierdzają to pośrednio dokumenty ONZ czy też postawa innych krajów - tłumaczy nam Jan Daniluk.