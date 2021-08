Ponad 500 nieszczelnych pojemników z substancjami smolistymi, opony i gruz budowlany

Za usunięcie chemikaliów z Przeróbki zapłaciło miasto

To nie pierwszy tego typu przypadek w Gdańsku. W zeszłym roku znaleziono niebezpieczne odpady w okolicy gdańskiej Przeróbki. Zalegało tam ponad 200 zbiorników wypełnionych chemikaliami — m.in. mieszaniną rozpuszczalników organicznych. Ustalono, że odpowiedzialna jest za to tzw. mafia śmieciowa. Gdański magistrat zutylizował odpady na własny koszt, co pochłonęło z budżetu miasta blisko milion złotych.