Protest w obronie sędzi Agnieszki Niklas-Bibik

Do sprawy odniosła się także sama sędzia Niklas-Bibik. "Zawieszenie jest wbrew zabezpieczeniu TSUE z lipca 2021 roku. To forma represji i uniemożliwianie mi stosowania prawa UE oraz zadania pytań prejudycjalnych. Ale to mnie nie złamie. Będę dalej robić to, co ma robić sędzia. Miałam prawo zastosować wyroki ETPCz i TSUE" - powiedziała portalowi OKO.press sędzia.