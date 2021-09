Zachwycająca pogoda. Powrót lata nad morzem

Słoneczny tydzień nad morzem

Do końca tygodnia utrzymywać ma się stabilna słoneczna pogoda. Wszystko to za sprawą silnego wyżu barycznego Hermelinde, który zawędrował do nas znad południowo-wschodniej Europy. Prognozy pogody wskazują, że do niedzieli włącznie spodziewać się możemy prawdziwie letniej pogody.