Potężna wpadka handlarzy narkotyków w Gdańsku. Policjanci zarekwirowali ponad 3,5 kg narkotyków

Do zdarzenia doszło piątek po południu. Realizując czynności do innej sprawy na ul. Lawendowe Wzgórze, kryminalni z komisariatu w Osowej zatrzymali do kontroli mężczyznę prowadzącego samochód marki Kia Ceed. W trakcie rutynowego przeszukania funkcjonariusze natknęli się na narkotyki w niemałych ilościach.