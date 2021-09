Pogoda w Trójmieście. Jak będzie w środę?

Jaka pogoda w czwartek? Złe wieści

Na czwartek zapowiadane jest niestety dużo chmur i przelotne opady, których możemy spodziewać się już w godzinach porannych. Nadchodzący niż przyniesie nam ochłodzenie i zachmurzenie. Temperatura z 20 st. C dzisiaj spadnie do 17, a w nocy z czwartku na piątek nawet 12 st. C.