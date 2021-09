Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni nad morzem

Jesienna pogoda w Trójmieście

W środę w Trójmieście temperatura wahać się będzie między 13 st. C w Gdyni do 15 st. C w Gdańsku. Maksymalne porywy wiatru w granicach 23 kilometrów na godzinę. Ciśnienie będzie dzisiaj wysokie, wynosić będzie nawet do 1024 hPa.