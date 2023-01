Nie żyje Krzysztof Nałęcz. Dziennikarz miał 57 lat

- Mimo walki z ciężką chorobą niemal do ostatnich dni wspierał nas swoją wiedzą i pracą. Do końca liczyliśmy, że jego walka znajdzie pozytywny finał. Stało się niestety inaczej. Będzie go brakowało zawodowo i czysto po ludzku - wspomina zmarłego prezes Radia Gdańsk dr Adam Chmielecki.