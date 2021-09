Możliwy strajk kierowców autobusów. Jest prośba prezydenta Gdyni

- Skoro istnieje ustawowy obowiązek przygotowania i przedłożenia radzie miasta projektu budżetu miasta na kolejny rok do połowy listopada, to liczę, że do tego czasu będzie wreszcie wiadomo, jakimi środkami miasto dysponować będzie od nowego roku, bo w tej chwili takiej wiedzy nie mamy - powiedział prezydent Gdyni cytowany przez Radio Gdańsk.