Handlowały certyfikatami covidowymi. Akcja gdańskiej policji

"Gdańscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą i korupcję we współpracy z funkcjonariuszami Pomorska Policja zatrzymali pięć kobiet do sprawy organizowania za opłatą certyfikatów poświadczających zaszczepienie się przeciwko Covid-19. Do policyjnego aresztu trafił także 46-letni mężczyzna podejrzany o zakup zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie szczepionki" - czytamy we wpisie zamieszczonym na profilu gdańskiej policji.