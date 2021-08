Gdańsk będzie gospodarzem największego na świecie zlotu harcerzy

Gdańsk gospodarzem zloty harcerzy

- W sumie to dobrze, że ubieganie o światowy zlot harcerzy się przedłużyło. Mogliśmy dłużej współpracować z harcerzami i dobrze przygotować się do organizacji tego święta. To wielka chwila dla Gdańska i dla Wyspy Sobieszewskiej. Wiemy, że zorganizujemy najlepszy światowy zlot harcerzy ever! - dodał.