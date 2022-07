DOKI w Gdańsku – paleta inwestycyjnych możliwości

Mieszkanie i lokal w centrum Gdańska

DOKI Living to ponad 1000 komfortowych apartamentów. Aby zapewnić mieszkańcom spokój i większą kameralność zostały one wyniesione nad lokale usługowe w parterach, co w połączeniu z wysokim standardem wykończenia i funkcjonalnością czyni to miejsce wyjątkowym. Mieszkania na pierwszych piętrach mają zaprojektowane prywatne, przydomowe ogródki oraz dostępne wyłącznie dla mieszkańców kameralne, zielone patia sprzyjające sąsiedzkiej integracji. Balkony, loggie i tarasy na wyższych kondygnacjach zapewnią wyjątkowe widoki na Stare Miasto, baseny portowe czy charakterystyczne stoczniowe żurawie. W parterach budynków będzie ponad 100 lokali usługowych, w których znajdą się piekarnie, kawiarnie, bary, restauracje, małe sklepy czy różnego rodzaju usługi.