Celnicy zszokowani. Sterydy w psiej karmie

Czarnorynkowa wartość nieudanego przemytu została wyceniona na ok. 100 tys. zł. Specjaliści ocenili, że ze skonfiskowanych specyfików można by wyprodukować około 10 tys. dawek zakazanych substancji. Podobnie jak we wszystkich tego typu przypadkach, zostaną one komisyjnie zniszczone poprzez spalenie w piecu.