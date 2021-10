15 lat więzienia za zabójstwo 16-letniego chłopaka

- To dla mnie ogromna tragedia. Przeżywam ją każdego dnia, na każdym kroku mam przed oczami to, co się stało. Nie mogę cofnąć czasu. Zabrałem rodzicom to, co najcenniejsze. Nienawidzę siebie za to, co zrobiłem. Nienawidzę siebie za to, jakim jestem człowiekiem. Przepraszam - powiedział oskarżony łamiącym się głosem na rozprawie 7 października.