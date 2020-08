Trójka. Radio może zmienić nazwę. To może być początek rewolucji w Trójce

Trójka. Czy radio zmieni nazwę?

To kolejne zmiany w Programie Trzecim Polskiego Radia. W ostatnich dniach z funkcji dyrektora Trójki odwołany został Kuba Strzyczkowski. Po jego odejściu część dziennikarzy złożyło wypowiedzenia i odchodzi z pracy w Trójce. Część bierze urlopy i nie planuje wrócić do pracy. To sprawia, że w Trójce może dojść do rewolucji, jakiej z pewnością nie chcieliby fani programu.