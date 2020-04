Trójka. Odchodzą Dariusz Bugalski i Paweł Drozd. W poniedziałek złożyli wymówienia

Dariusz Bugalski i Paweł Drozd złożyli w poniedziałek wypowiedzenia z pracy w radiowej Trójce. Na razie nie wiadomo, jakie są ich dalsze plany zawodowe. W nagraniu w mediach społecznościowych Dariusz Bugalski powiedział, że poinformuje o tym we wtorek rano.

Dariusz Bugalski o swoim odejściu z radiowej Trójki poinformował na swoim profilu na Facebooku. Zamieścił tam też nagranie, w którym tłumaczy, że jego ostatnie lata pracy były wyjątkowe trudne, a decyzję o odejściu podjął, by "być w zgodzie z sobą".

Powiedział też, że cały czas kibicuje zarówno dziennikarzom, którzy nadal pracują przy ul. Myśliwskiej jak i tym byłym dziennikarzom Trójki, którzy zaangażowali się w powstanie nowej stacji "Radio Nowy Świat". Z nagranie jednak wynika, że nie dołączy on do jego zespołu, a o swoich dalszych planach zawodowych ma poinformować we wtorek rano, również w mediach społecznościowych. W ciągu kilku godzin od ogłoszenia tej decyzji, pod postem pojawiło się blisko 300 komentarzy, w większości wspierających dziennikarza. Post został też udostępniony prawie 200 razy.

W poniedziałek wypowiedzenie złożył też inny wieloletni dziennikarz radiowej Trójki, Paweł Drozd. Nie są jednak znane ani powody jego decyzji, ani dalsze plany zawodowe.

Dariusz Bugalski był z związany z radiową Trójką od blisko 20 lat. Był ona autorem takich znanych audycji, jak m.in. "Polska według Polaków", "Wszystko, co najważniejsze", "Według Polaków", "Klub Trójki" i "Trójkę pod Księżycem".

Paweł Drozd pracował przy ul. Myśliwieckiej w tym samym czasie, co Dariusz Bugalski. Jest znanym dziennikarzem zajmującym się tematyką międzynarodową, trzykrotnie był nominowany do nagrody Grand Press za reportaż radiowy. Prowadził m.in. takie programy jak "Klub Trójki”, "Śniadanie międzykontynentalne” czy "Do południa”.

Trójka. Dariusz Bugalski i Paweł Drozd zrezygnowali z pracy. Wcześniej odeszli inni

To kolejne odejścia dziennikarzy w radiowej Trójki. Dużym echem w mediach niedawno odbiła się rezygnacja z pracy w tej stacji radiowej Wojciecha Manna i Anny Gacek. Ale lista znanych dziennikarzy, którzy zrezygnowali z prowadzenia audycji na antenie tego radia. Są to m. in. Dariusz Rosiak, Jan Młynarski, Gabriela Kulka, Jan Chojnacki czy Wojciech i Bartosz Waglewscy.

Niedawno pojawiły się też informacje, że wielu byłych dziennikarzy Programu III Polskiego Radia zamierzają powołać do życia nową stację o nazwie "Radio Nowy Świat". Od dwóch tygodni trwa zbiórka pieniędzy na ten cel w internecie. Do tej pory udało się zebrać ponad 475 tys. zł.