Trash challenge - Wyzwanie WP podjęte przez "Dziennik Bałtycki" i Noizz

Wyzwanie w internetowej grze, które Wirtualna Polska rzuciła redakcjom "Dziennika Bałtyckiego" i Noizz, zostało podjęte. Zasady #trashchallenge są proste. Trzeba znaleźć zaśmiecone miejsce i je posprzątać. Ekipa WP była w okolicach Celestynowa - teraz czas na następnych. Zróbcie to lepiej od nas!

Zaczęło się od dwóch zdjęć zamieszczonych w mediach społecznościowych, na których użytkownik pokazał to samo miejsce przed i po tym, jak wziął się po prostu do sprzątania. "Nowe wyzwanie dla was, znudzone nastolatki. Zróbcie zdjęcie miejsca, które potrzebuje sprzątania i pokażcie, co z nim zrobiliście" - zaapelował autor fotografii, a w redakcji WP postanowiliśmy odpowiedzieć na jego wezwanie.