Transportery opancerzone z Australii pojechały do Ukrainy. "To nie koniec pomocy"

Sprzęt, jaki właśnie wysłała Australia do Europy, to sprawdzone wyposażenie militarne. Konstrukcja nie jest co prawda najnowsza, ale wielokrotnie z powodzeniem udowadniała swoje zalety. Skierowanie tych pojazdów na ukraiński front to reakcja na apele ukraińskiego ministra obrony Ołeksija Reznikowa o dostarczanie Ukrainie większej ilości pomocy. Premier Australii Anthony Albanese powiedział, że jego kraj będzie nieustająco wspierał Kijów w walce z rosyjskim najeźdźcą.