Wojna w Ukrainie. Traktorzysta wywoził śmieci. Najechał na minę

Zełenski: Okupanci wszędzie zostawili miny

W poniedziałek wieczorem do kwestii rosyjskich min na północy Ukrainy odniósł się prezydent kraju Wołodymyr Zełenski. - Okupanci wszędzie zostawili miny. W domach, które zdobyli, na ulicach, na polach. Zaminowali mienie ludzi, zaminowali samochody, drzwi. Świadomie zrobili wszystko, aby powrót na te tereny był jak najbardziej niebezpieczny. W wyniku działań armii rosyjskiej nasze terytorium jest obecnie jednym z najbardziej nasyconych minami na świecie. Uważam, że należy to również postrzegać jako zbrodnię wojenną. Celowo zrobili wszystko, aby zabić lub okaleczyć jak najwięcej naszych ludzi, nawet gdy zostali zmuszeni do wycofania się z naszej ziemi. Bez odpowiednich rozkazów nie zrobiliby tego - podkreślił Zełenski.