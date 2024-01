Tragiczny wypadek. Zginął podczas odśnieżania

- Wykorzystał do tego celu ładowarkę rolniczą. Chcąc odśnieżyć chodnik przyległy do posesji, wyjechał na drogę publiczną. Podczas odśnieżania maszyna zsunęła się do rowu i przygniotła 64-latka - przekazała w poniedziałek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie asp. Magda Zarembska.