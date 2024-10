Tragiczny wypadek w Borzęcinie Dużym. Pojawiły się nowe ustalenia z prokuratury

- Wynika z niej, że Sebastian H., kierując pojazdem marki BMW, poruszał się z nadmierną prędkością ok. 100 km/h, w miejscu, gdzie dopuszczalna prędkość wynosiła 50 km/h. Sprawca nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, nie zachował szczególnej ostrożności przy manewrze wyprzedzania oraz wykonał nieprawidłowo ten manewr. Dotychczas zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na zmianę zarzutu w zakresie opisu czynu, kwalifikacja pozostała ta sama. Mówimy o spowodowaniu śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem alkoholu – informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. 26-latkowi grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.