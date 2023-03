Tragiczny wypadek pod Strzegomiem. Nie żyje 20-latek

Trudne warunki na drogach

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu apeluje do kierowców poruszających się po woj. Dolnośląskim o szczególną ostrożność. W wielu miejscach w tym regionie w nocy z piątku na sobotę spadł śnieg, a nad ranem zapanowała odwilż, przez co na drogach było ślisko i niebezpiecznie.