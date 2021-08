Tragiczny wypadek na S8. Są nowe informacje

"Wieści Podwarszawskie" informują, że za spowodowanie tego zdarzenia kierowcy BMW może grozić od 8 do 12 lat pozbawienia wolności. Jest on podejrzany nie tylko o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ale też o ucieczkę z miejsca zdarzenia i nieudzielenie pierwszej pomocy. Obciąża go też to, że w przeszłości miał zatrzymane uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych i był notowany za przestępstwa narkotykowe i drogowe.