Tragiczny wypadek na drodze w Lubuskiem. Nie żyją trzy osoby

Zginęło trzech mężczyzn, czwarty walczy o życie - to bilans wypadku, do jakiego doszło w powiecie międzyrzeckim w Lubuskiem. Wszyscy podróżowali jednym autem. Kierowca stracił panowanie nad samochodem, a on wypadł z drogi i uderzył w drzewo.

Jedna osoba przeżyła wypadek, ale jest w ciężkim stanie (East News, Fot: GERARD/REPORTER)

W szpitalu w Gorzowie o życie walczy 19-latek. Trzech mężczyzn, którzy w środę podróżowali z nim autem, nie żyje. Cała czwórka miała wypadek. Kierujący samochodem stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi i uderzył w drzewo.

O sprawie donosi Radio Zet. Do wypadku doszło po godz. 17 w środę na drodze między Pszczewem a Nowym Gorzyckiem w Lubuskiem.

Policja pod nadzorem prokuratora sprawdza okoliczności wypadku. Uczestnicy wypadku to obywatele Ukrainy.

Źródło: Radio Zet