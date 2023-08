Tragiczny rejs Titana. Współzałożyciel OceanGate chce wysłać ludzi na Wenus

Organizatorem tragicznie zakończonej wyprawy do wraku Titanica była firma OcenGate. Jej współzałożycielem jest Guillermo Söhnlein, który w 2013 roku oddał kontrolę nad firmą swojemu wspólnikowi Stocktonowi Rushowi. W tej chwili najbardziej zajmuje go jego inna firma - Humans2Venus. W wywiadzie dla portalu "Insider" stwierdził, że ma nadzieję wysłać do 2050 roku na Wenus kolonię złożoną z około 1000 ludzi. - Myślę, że jest to mniej ambitne niż umieszczenie miliona ludzi na powierzchni Marsa do 2050 roku - powiedział portalowi.