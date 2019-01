Tragiczny pożar we Wrocławiu: 4 osoby nie żyją. Strażacy popełnili błąd?

Czy można było uratować cztery ofiary pożaru we wrocławskiej kamienicy? Jedna z mieszkanek kamienicy twierdzi, że wzywała strażaków dwie godziny wcześniej, gdy poczuła zapach spalenizny. Ci przyjechali, zrobili pomiary i stwierdzili, że można spokojnie położyć się spać.

Ogień pojawił się w dwupokojowym mieszkaniu na czwartym piętrze kamienicy przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu w nocy z piątku na sobotę. Strażacy pojawili się na miejscu po godzinie 3 nad ranem. Pomimo reanimacji zginęły cztery dorosłe osoby, trzej mężczyźni w wieku 32, 52 i 62 lat oraz 66-letnia kobieta. 66-letni mężczyzna, który o powstaniu ognia powiadomił straż pożarną, został ranny - przypomina portal wroclaw.wyborcza.pl.

Z ustaleń dziennikarzy portalu wynika, że była to druga tej nocy wizyta strażaków w kamienicy przy ul. Kleczkowskiej. - O godzinie 1.25 wróciliśmy do domu i od razu wyczułam smród spalenizny. Otworzyłam okna, żeby wywietrzyć mieszkanie. Zadzwoniłam na straż pożarną. Powiedziałam, że wróciłam do mieszkania, śmierdzi i boję się iść spać, więc zgłaszam, żeby nie być bierną - opowiada portalowi wroclaw.wyborcza.pl Beata Jastrowicz, mieszkanka budynku.