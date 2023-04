Tragiczny pożar w zoo w Borysewie. Zginęły małpy i papugi

"Te zwierzęta były z nami od lat"

– Współpracujemy ze służbami, by wyjaśnić przyczyny tej tragedii. Budynki to tylko infrastruktura, zawsze możemy odbudować, ale zwierzęta były z nami od lat. To budowane konsekwentnie bliskie więzi między nami – mówi Andrzej Pabich, właściciel Zoo Borysew.